شوقي غريب يفجر مفاجأة مدوية عن صلاح

28 نوفمبر 2019 - 06:44 ص

بعد تصريحاته المنتقدة للمطالبات بضم محمد صلاح في أوليمبياد طوكيو 2020 ، فاجأ شوقي غريب الجميع بمطالبته بضرورة انضمام صلاح معه.



وقال "غريب" في لقاء مع قناة "سي بي سي" : محمد صلاح فخر العرب والمصريين وهو لاعب كبير جدًا ومصدر دعاية لوطنه في الخارج.



وأضاف: بطبيعة الحال أتمنى وجوده معي في الأوليمبياد لكن هذا الأمر مرهون برغبته هو .. لابد أن يكون هو كشخص متحمس للمشاركة.



وتابع: صلاح لاعب كبير وعليه التزامات كبيرة تجاه ناديه شأنه شأن كل لاعبي العالم الكبار وبالتالي ينبغي أن يريد هو المشاركة معي لكني أرحب بضمه طبعا.



واستدرك: صلاح من أكثر اللاعبين الملتزمين وكان هداف الفريق حين كنت مديرا فنيا للمنتخب الأول.



