شوقي غريب يفجر مفاجأة مدوية عن صلاح

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المنتخب الأوليمبي

صلاح

بعد تصريحاته المنتقدة للمطالبات بضم محمد صلاح في أوليمبياد طوكيو 2020 ، فاجأ شوقي غريب الجميع بمطالبته بضرورة انضمام صلاح معه.

وقال "غريب" في لقاء مع قناة "سي بي سي" : محمد صلاح فخر العرب والمصريين وهو لاعب كبير جدًا ومصدر دعاية لوطنه في الخارج.

وأضاف: بطبيعة الحال أتمنى وجوده معي في الأوليمبياد لكن هذا الأمر مرهون برغبته هو .. لابد أن يكون هو كشخص متحمس للمشاركة.

وتابع: صلاح لاعب كبير وعليه التزامات كبيرة تجاه ناديه شأنه شأن كل لاعبي العالم الكبار وبالتالي ينبغي أن يريد هو المشاركة معي لكني أرحب بضمه طبعا.

واستدرك: صلاح من أكثر اللاعبين الملتزمين وكان هداف الفريق حين كنت مديرا فنيا للمنتخب الأول.

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