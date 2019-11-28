أخو هيثم أحمد زكي يظهر في مكان صادم مع فنانة شهيرة

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مي نور الشريف

هيثم احمد زكي

في تصرف غير متوقع ، ظهر رامي عز الدين بركات - الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي - في عيد ميلاد فنانة شهيرة بعد وفاة أخيه بأيام.

ونشرت المخرجة سارة نور الشريف صورًا من حفل عيد ميلاد والدتها الفنانة بوسي رقم 66 وكان رامي بركات من ضمن الحضور.

وعلقت على الصورة قائلة : كل سنة وانتِ جميلة .. كل سنة واحنا في حضنك وأنتِ أجمل فنانة متألقة وبصحة جيدة.

وحضر الاحتفال كل من الفنانة المعتزلة نورا و الإعلامية بوسي شلبي ، ابنتها مي نور الشريف.




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