كلمة قالها شوقي غريب .. فبكت منى الشاذلي .. فما هي؟

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منى الشاذلى

شوقى غريب

دخلت الإعلامية منى الشاذلي في نوبة من البكاء بعدما تحدث شوقي غريب - المدير الفني للمنتخب الأوليمبي - عن نجل شقيقته الشهيد المقدم شريف محمد عمر ، ونجل الكابتن محمد عمر أسطورة نادي الاتحاد السكندري.

وبكى "غريب" بكاءً شديدًا بعد حديثه عن الشهيد ، قائلا : قدمنا شهيدًا من خيرة شبابنا في سيناء ، وذات مرة تحدثت معه في الهاتف ، وقلت له (أكلم حد يجيبك من سينا؟) .. فقالي مانا لو جيت هيستشهد واحد غيري .. فخلينا أديكم اللقب.

وتابع: الفوز ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة أول فرحة تدخل البيت عندنا منذ 3 سنوات لهذا أهديت البطولة للشهداء.

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