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رد مفاجيء من زوجة أحمد الفيشاوي على تصريحات سمية الألفي

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أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي

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سمية الالفي

ردت ندى الكامل - زوجة الفنان أحمد الفيشاوي - على تصريحات حماتها الفنانة سمية الألفي في برنامج "واحد من الناس" مع عمرو الليثي.

وقالت "سمية" عن زوجة نجلها ندى الكامل: بقاله سنة ونص متجوز ست فاضلة وبنوتة جميلة ومستقل ومحترم ومش بيعمل أي شقاوة وهي كمان حلوة أوي ومحترمة وبتحبه ومدلعاه آخر دلع .. هو عايز ايه أكتر من كدا ؟ .. وأنا مش عايزة أكتر من كدا".

و ردت "ندى" على كلمات حماتها قائلة: حبيبتي .. بحبك يا سمسم يا بخت الي حماته تحبه.

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