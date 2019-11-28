» رد مفاجيء من زوجة أحمد الفيشاوي على تصريحات سمية الألفي

أحمد عادل شعبان
ردت ندى الكامل - زوجة الفنان أحمد الفيشاوي - على تصريحات حماتها الفنانة سمية الألفي في برنامج "واحد من الناس" مع عمرو الليثي.
وقالت "سمية" عن زوجة نجلها ندى الكامل: بقاله سنة ونص متجوز ست فاضلة وبنوتة جميلة ومستقل ومحترم ومش بيعمل أي شقاوة وهي كمان حلوة أوي ومحترمة وبتحبه ومدلعاه آخر دلع .. هو عايز ايه أكتر من كدا ؟ .. وأنا مش عايزة أكتر من كدا".
و ردت "ندى" على كلمات حماتها قائلة: حبيبتي .. بحبك يا سمسم يا بخت الي حماته تحبه.
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