استقرار الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم

علا خطاب
شهدت أسعار الدولار، أمام الجنيه في تعاملات اليوم الخميس 28-11-2019 استقرارا، حيث سجل، شراء 16.05، وبيع 16.18جنيه.
أسعار الدولار في البنوك المصرية:
البنك المركزي 16.0570 16.1820
مصر إيران للتنمية 16.0500 16.1500
البنك الأهلي 16.0500 16.1500
بنك الإسكندرية 16.0500 16.1500
بنك مصر 16.0500 16.1500
مصرف أبو ظبي 16.0700 16.1700
البنك المصري الخليجي 16.0700 16.1700
بنك البركة 16.0700 16.1700
كريدي أجريكول 16.0700 16.1700
بنك التعمير والإسكان 16.0700 16.1700
بنك قناة السويس 16.0700 16.1700
المصرف المتحد 16.0700 16.1700
المصري لتنمية الورادات 16.0700 16.1700
بنك المشرق 16.0700 16.1700
بنك عودة 16.0700 16.1700
البنك العربي الأفريقي 16.0600 16.1600
بنك بلوم مصر 16.0600 16.1600
البنك التجاري الدولي 16.0600 16.1600
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