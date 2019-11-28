بالأرقام.. تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة في موسم الرياض

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موسم الرياض

بعد مرور شهر ونصف على انطلاق موسم الرياض منذ 11 أكتوبر الماضي، كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، عن عدد زوار وحضور موسم الرياض منذ انطلاقه.

وكتب آل الشيخ على حسابه في تويتر : "الحمدلله 8 ملايين و400 ألف عدد زوار موسم الرياض.. شرفتونا".

وجذب موسم الرياض الملايين من الحضور ، منهم سعوديون ومقيمون وسياح.

كما تنوعت مهرجانات الموسم ما بين رياضية وفنية لجميع الفئات والفنانيين من دول عربية وشخصيات عالمية.

يأتي هذا وفق الرؤية التي يتبناها ولي العهد السعودي للنهوض التنموي بالمملكة وفق رؤية 2030.


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