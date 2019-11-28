الشوباشي: "الستات هما اللي أنقذوا مصر"

28 نوفمبر 2019 - 09:48 ص





أكدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ ينظر نظرة حقيقة للمرأة، معقبة: "السيسي يحاول أن يعطي المرأة المصرية كل إللي يقدر عليه".



وأضافت "الشوباشي"، خلال حوارها مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على قناة مصر الأولى، أن الأم المصرية هي الوعاء الأول للإنسان، وهي وعاء شباب ثورة 30 يونيو الذين أنقذوا مصر، معقبة الستات أنقذوا مصر في 30 يونيو".



وتابعت الكاتبة الصحفية: 25% من مجلس النواب سيكون من السيدات،المرأة أصبحت تحتل مركز وزيرة ومحافظ وغيرها، المرأة أصبحت كل شيء في الدولة".

