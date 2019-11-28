» الجيش العراقي يصدر قرارات جديدة بشأن المتظاهرين

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الجيش العراقي

المتظاهرين

القنصلية الإيرانية

قرر الجيش العراقي،تشكيل خلايا أزمة، كما أطلق عليها، برئاسة المحافظين لضبط الأمن وفرض القانون في المحافظات، وذلك على خلفية هجوم بعض المتظاهرين على القنصلية الإيرانية وإشعال النيران بها .

وأفادت بعض المواقع المحلية بأن قيادة العمليات المشتركة بالجيش العراقي، أوضحت أن إنشاء "خلايا أزمة" يرجع إلى أهمية ضبط الأمن وفرض القانون في المحافظات وحماية المؤسسات والمصالح العامة والخاصة وحماية المواطنين، تم تشكيل خلايا أزمة برئاسة المحافظين.

ويشهد العراق منذ أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، حيث تم قتل ما لا يقل عن 350 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.

وقد هاجم مجموعة من المتظاهرين مقر القنصلية الإيرانية بمحافظة النجف العراقية، وأنزلوا العلم الإيراني منها، وأشعلوا النيران بها.


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