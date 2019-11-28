بعد خلعها الحجاب.. مطربة طيور الجنة تثير ضجة

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خلع الحجاب

أمينة كرم

نجمة طيور الجنة

أثارت المطربة والمنشدة المغربية، أمينة كرم،نجمة قناة طيور الجنة للأطفال، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إنها فاجأت متابعيها بخلعها الحجاب بشكل تدريجي،ما عرضها لموجة من الانتقادات.

وكانت حالة كبيرة من الجدل، قد اجتاحت السوشيال ميديا، بعد انتشار عدة صور  أمينة كرم، نجمة قناة طيور الجنة، والتي ظهرت فيها بدون حجاب.

وجاء قرار خلعها الحجاب مفاجئا للبعض ومتوقعا للبعض الآخر، حيث ظهرت على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل وهي تتدرج في خلع الحجاب، حيث كانت تظهر جزءا كبيرا من شعرها، كما أنها غيرت طريقة ملابسها، غير ذلك بدأت تقدم أغاني عادية غير التي اعتادت على تقديمها من قبل. 

واتخذت الفنانة أمينة كرم قرار خلع الحجاب بشكل نهائي قبل شهر، وبالتحديد في أول أكتوبر الماضي، لكن لم يلتفت لها الكثيرون، إلا مع تداول صورها بكثافة خلال الفترة الماضية.

يذكر أن أمينة كرم هي منشدة ومطربة مغربية، حائزة على أجمل صوت طفولي في العالم العربي سنة 2013، ببرنامج المواهب "صوتك كنز" على قناة "طيور الجنة" المتخصصة للأطفال.





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