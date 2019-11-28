اعتراف"عشماوي" بخطة اغتيال مسئول كبير بالدولة

28 نوفمبر 2019 - 10:29 ص

اعترف هشام عشماوي باشتراكه في عمليات إرهابية استهدفت عسكريين ومدنيين في مدن عدة داخل الأراضي المصرية.



وقال "عشماوي" في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري: "الجماعة واخدين قرار بالشغل في قتال الجيش والشرطة، ووزير الداخلية هو الرأس الأول في العملية وأخذنا استطلاع لمسار وزير الداخلية لمدة 10 أيام كخطة مبدئية لاستهدافه".



وأضاف: "أخذنا قرارا إننا هنشتغل بالهجوم على الشرطة والجيش، وزير الداخلية هو الرأس الأول في الداخلية، وتم استطلاع وزير الداخلية وهنشوف إزاي يتم استهدافه، والاستطلاع خد حوالي عشر أيام،وتم وضع خطة مبدئية لاستهدافه".



وقضت المحكمة العسكرية للجنايات بحكمها في القضية رقم (1 2014) جنايات عسكرية المدعى العام العسكرى والشهيرة إعلاميًا بقضية"الفرافرة"، في جلسة، الأربعاء، بمعاقبة المتهم هشام على عشماوى بالإعدام شنقًا.

