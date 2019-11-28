» بالسعودية.. العثور على رضيع بجوار مجمع مدارس

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وكالات - الدويني فولي
#فيديو متداول | مواطن يعثر على رضيعة ملقاه على الأرض في حي الزاهر بـ #مكة. pic.twitter.com/Xc6rZbLS3D
— هاشتاق الخليج (@HashAGCC) 28 نوفمبر 2019
#فيديو متداول | مواطن يعثر على رضيعة ملقاه على الأرض في حي الزاهر بـ #مكة. pic.twitter.com/Xc6rZbLS3D
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