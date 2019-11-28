» سفير مصر بكندا يفجر مفاجأة عن منتدى شباب العالم

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شرم الشيخ

منتدى شباب العالم

سفير مصر بكندا

استقبل سفير مصر لدى كندا أحمد أبو زيد، بمقر السفارة المصرية في أوتاوا، مجموعة من الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم المقرر عقده منتصف شهر ديسمبر في شرم الشيخ.

وفي تصريح للسفير المصري عقب اللقاء، أمس الأربعاء، أشار إلى حرصه على الالتقاء بالشباب المشارك في المنتدى من المقيمين في مدن قريبة من العاصمة أوتاوا وذلك قبل توجههم إلى مصر، مضيفاً أن هناك تزايدا مستمرا في أعداد المشاركين من المقاطعات الكندية المختلفة، والتي تعدت هذا العام الخمسين شاباً وشابة.

وأوضح السفير أبو زيد أن النجاح الكبير الذى حققه المنتدى على مدار دورتيه السابقتين، زاد من حجم الإقبال عليه باعتباره المحفل الأكبر والأهم للحوار بين الشباب على مستوى العالم، مبرزاً أن المنتدى يعكس في الوقت ذاته الاهتمام الذي توليه مصر لتمكين الشباب وتعزيز دورهم في تحقيق التنمية ونشر ثقافة السلام وروح الابتكار والإبداع والمشاركة السياسية في مختلف دول العالم.

وحرص السفير على إحاطة المشاركين بالتطورات التي تشهدها مصر حالياً على جميع الأصعدة، والاستماع إلى الخلفية العلمية والعملية لكل مشارك، ودوافع مشاركتهم في المنتدى، حيث أكدوا على اعجابهم بتنوع الموضوعات وتطلعهم للمشاركة بايجابية وفاعلية في المناقشات. كما حث السفير أحمد أبو زيد الشباب على استمرار التواصل مع السفارة عقب انتهاء المنتدى لتسهيل انضمامهم إلى الرابطة الجاري تكوينها لكافة المشاركين في الدورات الثلاث للمنتدى من كندا.


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