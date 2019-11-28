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مستشار بن زايد: خطر وجودي يهدد الإمارات

عرب وعالم

خطر وجودي يهدد الإمارات
خطر وجودي يهدد الإمارات

عبد القادر وحيد

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عبد الخالق عبد الله

بن زايد

الخلل السكاني

حذّر الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي من الخلل السكاني الذي تعاني منه الإمارات.

وكتب عبد الخالق على حسابه في تويتر: "مجرد سؤال خطر على البال: هل طرح أحدهم قضية الخلل السكاني الذي تعيشه الإمارات خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2019"؟

وحظيت تدوينة عبد الخالق بتفاعل كبير من قبل متابعيه، حيث علق أحدهم: "الخلل السكاني ليس بالإمارات فقط بل بمعظم دول الخليج وهو وفي الإمارات وقطر بشكل خاص وهذا يجب مناقشته فعلا لأنه سيؤدي إلى مخاطر على الأمن الوطني والإقليمي والقومي للمجتمعات الأصلية ويهدد وجودها، بعد أن أصبح المواطنون مجرد أقلية من الأقليات بين السكان وهذا ليس وليد اللحظة".

وحذر أيضا أحد المتابعين بالقول: "سنغافورة كانت جزءا من الاتحاد الماليزي لكن كثرة الصينيين والهنود غير الطبيعي وبتخطيط الدول الخبيثة الكبرى تم اقتطاع سنغافورة من ماليزيا بحجة حقوق الأغلبية هناك وهذا بالضبط نفس الوضع في دبي.. الهنود أكثر من 2 مليون شخص.. والله يسلم".


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