كاتب سعودي يطالب بحذف كتب الحديث والفقه من التراث

28 نوفمبر 2019 - 11:57 ص

قال الكاتب السعودي عبد الرحمن الأهدل إنه لا يوجد ضرر في حذف الكتب الخاصة بالأحاديث والفقه لأن الأساس في الإسلام هو القرآن لأنه كتاب الله.

وكتب على حسابه في تويتر : " لو حذفنا كل كتب الفقه والحديث وأبقينا على كتاب الله فقط .. هل ينقص الإسلام "؟

وأضاف أيضا: "وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ( أربع كلمات كافية لتعلمك وجوب الطهارة...وكفى والمصيبة تجد مجلّدات لا يقدر إنسان على الاطلاع على مضامينها التي تُنْسَبُ إلى الله ورسوله ..(فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِافْتَرَى، عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ".

كما تساءل الكاتب السعودي قائلا: "أجيبوني: اين تطبق آية فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ؟ أهي عند الذين يرتلون القرآن أم عند الآخرين؟