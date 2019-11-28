  • الخميس 28 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:42 م
بحث متقدم
وفاة الجاسوسة الروسية منقذة زعماء العالم الثلاثة

رحيل أشهر جاسوسة روسية "منقذة زعماء العالم الثلاثة"

مبروك عطية

عطية :"مقولة السحر مذكور في القرآن خاطئة"

طفلة "الوحمة الشيطانية"

كاهن يرفض تعميد طفلة بسبب "الوحمة الشيطانية"

ملكة جمال

انتحار ملكة جمال حزنًا على حبيبها

الملكة إليزابيث والأمير تشارلز

تقرير يكشف حقيقة تنازل ملكة بريطانيا عن العرش لنجلها

مجدي يعقوب

تفاصيل دقائق جلس فيها "مجدي يعقوب"بجوار السيسي

الطيار السعودي بعد الهبوط

بالصور.. هبوط اضطراري لطيار سعودي في ولاية أمريكية

ترامب

"ترامب" يثير الجدل بصورة مركبة له

واعظة بالأوقاف

حقك هجيلك وانتي حاطة رجل على رجل

قنص للمتظاهرين في الناصرية

فيديو صادم.. عمليات قنص واسعة للمتظاهرين في الناصرية

أثناء جولته بأسوان..

بشأن السلع التموينية.."المصيلحي" يشدد على هذا الأمر

الحياة السياسية

وزير التموين
وزير التموين

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

السعودية تتفوق على الإمارات في هذا الأمر

#

شيخ الأزهر يحذر من خطورة هذا الأمر على الأطفال

#

"البنتاجون": روسيا تفوقت على أمريكا فى هذا الأمر

#

روحاني يشكر ترامب.. على هذا الأمر

علي المصيلحى

وزير التموين

السلع التموينية

هايبر ماركت

افتتح الدكتور، على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، فرع هايبر ماركت بمنطقة دراو بمحافظة أسوان والتابع  للشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتبلغ مساحة الهايبر ماركت 600 متر مقسمة ما بين فرع التجزئة ومخزن جملة حديث وكذلك ثلاجة تبريد وتجميد وثلاجات عرض للحوم والأجبان.

وشدد"المصيلحي" على ضرورة استمرار الشركة القابضة في إمداد فروع الجملة وفروع المجمعات الاستهلاكية وكل منافذ التوزيع الأخرى بكافة السلع التموينية الأساسية والسلع الغذائية والخضر والفاكهة، وكذلك امداد الفروع البيعية باللحوم الطازجة والدواجن واللحوم المجمدة.

ويأتى افتتاح هذا الهايبر ماركت فى إطار خطة وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية لفتح فروع جديدة ومطورة للمجمعات الاستهلاكية بكافة محافظات الجمهورية وخاصة محافظات الصعيد، وذلك فى إطار دور وزارة التموين فى طرح السلع الأساسية بكميات وأسعار مناسبة وبجودة عالية.

وشدد المصيلحي على مديرية التموين والتجارة الداخلية بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من انضباط حركة الأسواق، واستمع المصيلحي لمطالب المواطنين ورأيهم فى مدى رضاهم عن الخدمات التموينية المقدمة لهم ووجه قيادات مديرية التموين بضرورة التواصل المستمر والفعال مع المواطنين على أرض الواقع والعمل على تذليل أي صعوبات تواجههم.

ومن جانبه أشار اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية على أهمية تواجد شركتى الجملة فى كافة محافظات الجمهورية لما لديها من قدرات توزيعية وتخزينية عالية تمكنها من صرف المقررات التموينية والبيع الحر للمواطنين بانتظام مما يساهم فى ضبط الأسواق وإحداث توازن سعري حقيقى.


تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» رأيت خطيبي بشعر أبيض.. تفسير رؤيا
» تفسير رؤيا الحذاء في المنام
» جدول امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثاني الثانوي
» وزير التموين يفتتح مجمعا استهلاكيًا بأسوان
» مواجهات دامية بالعراق بعد فرض حظر التجوال
» تعرف على عدد زيجات الفنانة شادية..مفاجأة عن الأخير
» نيلي كريم تصدم متابعيها بصور لها من داخل المستشفى
» تعرف على أهم وأبرز الأخبار.. في نشرة الظهيرة
» أسوان تبهر الجمهور الإيطالي في افتتاح الموسم الثقافي بروما
» بشأن السلع التموينية.."المصيلحي" يشدد على هذا الأمر
» ليلي علوي تثير الجدل بفستان قصير بمهرجان القاهرة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    04:57 م

  • فجر

    05:10

  • شروق

    06:38

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
أرشيفية
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك