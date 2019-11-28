» أسوان تبهر الجمهور الإيطالي في افتتاح الموسم الثقافي بروما

أطلقت وزارة الثقافة فعاليات الموسم الجديد للأكاديمية المصرية للفنون بروما والذي يحمل عنوان "مصر وإيطاليا حوارات من الفن والإبداع " واستهل بالاحتفال باختيار أسوان عاصمة للشباب الأفريقي والذي يأتي في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وذلك بحضور هشام بدر سفير مصر فى إيطاليا والسفيرة إيناس مكاوي والدكتورة هبة يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية والمشرف علي النشاط الثقافي والفني بالأكاديمية وعدد من سفراء الدول العربية والأفريقية والأوروبية بإيطاليا.

وبدأت الاحتفالية بافتتاح معرض للفن التشكيلي يحمل عنوان رسائل من الجنوب تحت إشراف القومسير العام الدكتور أشرف رضا ويضم 32 عملا لـ 20 مبدعا من مختلف الأجيال تتنوع بين التصوير والجرافيك والفوتوغرافيا والمناظر الطبيعية والفنون التجريدية برؤية تعكس المعالم والبيئة في مدينة أسوان والنوبة بالإضافة إلي مجموعة صور فوتوغرافية تجسد الحياة التقليدية في جنوب مصر .