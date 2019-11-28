  • الخميس 28 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:42 م
بحث متقدم
وفاة الجاسوسة الروسية منقذة زعماء العالم الثلاثة

رحيل أشهر جاسوسة روسية "منقذة زعماء العالم الثلاثة"

مبروك عطية

عطية :"مقولة السحر مذكور في القرآن خاطئة"

طفلة "الوحمة الشيطانية"

كاهن يرفض تعميد طفلة بسبب "الوحمة الشيطانية"

ملكة جمال

انتحار ملكة جمال حزنًا على حبيبها

الملكة إليزابيث والأمير تشارلز

تقرير يكشف حقيقة تنازل ملكة بريطانيا عن العرش لنجلها

مجدي يعقوب

تفاصيل دقائق جلس فيها "مجدي يعقوب"بجوار السيسي

الطيار السعودي بعد الهبوط

بالصور.. هبوط اضطراري لطيار سعودي في ولاية أمريكية

ترامب

"ترامب" يثير الجدل بصورة مركبة له

واعظة بالأوقاف

حقك هجيلك وانتي حاطة رجل على رجل

قنص للمتظاهرين في الناصرية

فيديو صادم.. عمليات قنص واسعة للمتظاهرين في الناصرية

"نجل رئيس حزب معارض".. مفاجأة مدوية عن نائب محافظ الجيزة

الحياة السياسية

الشهابي
الشهابي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

مفاجأة مدوية عن مواصفات فتى أحلام ياسمين صبري

#

مفاجأة "تركي آل الشيخ" الجديدة تشعل "فيس بوك"

#

مفاجأة مدوية عن الفوطة المسحورة بمرمي منتخب غانا

#

مرتضى يفجر مفاجأة مدوية عن مدرب الأهلي الجديد

السيسي

صدى البلد

أحمد موسى

حزب معارض

المحافظين الجدد



أثنى الإعلامي أحمد موسى، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنصيب نواب للمحافظين الجدد و البالغ عددهم 23 نائبا، قائلا:"محصلتش قبل كدا، كلهم شباب ومعظمهم من مواليد الثمانينبات، الرئيس أوفي بوعده بشأن تمكين الشباب".

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"المذاع على قناة "صدى البلد": "بأن هناك 8 نواب محافظين من شباب البرنامج الرئاسي و5 نواب من تنسيقية شباب الأحزاب، من المصريين الأحرار، والشعب الجمهوري، والأحرار الدستوريين، وحزب الجيل.

وتابع:"ناجي الشهابي والد نائب محافظ الجيزة الجديد رئيس حزب الجيل المعارض ولكن تم تعيين نجله في منصب تنفيذي ،وهي حادثة فريدة من نوعها والأولى في التاريخ".

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» رأيت خطيبي بشعر أبيض.. تفسير رؤيا
» تفسير رؤيا الحذاء في المنام
» جدول امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثاني الثانوي
» وزير التموين يفتتح مجمعا استهلاكيًا بأسوان
» مواجهات دامية بالعراق بعد فرض حظر التجوال
» تعرف على عدد زيجات الفنانة شادية..مفاجأة عن الأخير
» نيلي كريم تصدم متابعيها بصور لها من داخل المستشفى
» تعرف على أهم وأبرز الأخبار.. في نشرة الظهيرة
» أسوان تبهر الجمهور الإيطالي في افتتاح الموسم الثقافي بروما
» بشأن السلع التموينية.."المصيلحي" يشدد على هذا الأمر
» ليلي علوي تثير الجدل بفستان قصير بمهرجان القاهرة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    04:57 م

  • فجر

    05:10

  • شروق

    06:38

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
أرشيفية
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك