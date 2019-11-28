"نجل رئيس حزب معارض".. مفاجأة مدوية عن نائب محافظ الجيزة

28 نوفمبر 2019 - 12:43 م





أثنى الإعلامي أحمد موسى، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنصيب نواب للمحافظين الجدد و البالغ عددهم 23 نائبا، قائلا:"محصلتش قبل كدا، كلهم شباب ومعظمهم من مواليد الثمانينبات، الرئيس أوفي بوعده بشأن تمكين الشباب".



وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"المذاع على قناة "صدى البلد": "بأن هناك 8 نواب محافظين من شباب البرنامج الرئاسي و5 نواب من تنسيقية شباب الأحزاب، من المصريين الأحرار، والشعب الجمهوري، والأحرار الدستوريين، وحزب الجيل.



وتابع:"ناجي الشهابي والد نائب محافظ الجيزة الجديد رئيس حزب الجيل المعارض ولكن تم تعيين نجله في منصب تنفيذي ،وهي حادثة فريدة من نوعها والأولى في التاريخ".

