عبد المعز: اللي بيحصل دا ميرضيش ربنا

28 نوفمبر 2019 - 01:18 م

استنكر الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، العلاقات الزوجية التي تنتهي بالطلاق دون أسباب مقنعة قائلا:"إن التسريح بإحسان أصبح غير موجود في المجتمع، والسيدات يعانين فى المحاكم، والرجال محرومون من رؤية أبنائهم بسبب طليقته".



وأضاف " عبد المعز" خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "المجتمع يعانى، والأمر أصبح حربا بين المطلقين، والأولاد يدفعون الثمن.



وتابع :" الكل سيحاسب أمام الله يوم القيامة، لأنهم يخالفون أوامر الله"، معقبا: "واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله"..اللي بيحصل دا ميرضيش ربنا"

