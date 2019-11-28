» تعرف على عدد زيجات الفنانة شادية..مفاجأة عن الأخير

تحل اليوم الذكرى الثالثة لوفاة الفنانة القديرة شادية،فهي رحلت عن عالمنا بجسدها ولكن أعمالها وأغانيها باقية في أذهاننا ووجداننا.
اسمها الحقيقي فاطمة أحمد كمال شاكر،لقبت بدلوعة السينما المصرية، حيث تميز صوتها بالرقة والدلع الطبيعي،قدمت العشرات من الأفلام والأغاني، وكان أخرهم مسرحية "ريا وسكينة" مع الممثلة سهير البابلي، يحث اعتزلت بعدها الفن وارتدت الحجاب إلى أن توفاها الله.
وتزوجت الفنانة شادية ثلاث مرات،أشهرها زواجها من الفنان صلاح ذو الفقار، الذي قدمت معه أشهر أفلامها،لكن ابن شقيقتها،ناهد شاكر والناقد الفني طارق الشناوي كشفوا عن زيجة رابعة لم تعلن وقتها للصحافة وهو زواجها من الكاتب مصطفى أمين.
وخلال لقائها في برنامج "هنا العاصمة" بعد وفاة شادية، كشفت ناهد شاكر، عن أنها لم تكن تعلم بأنها زيجة غير معلنة للجمهور لأن دائرة الأصدقاء المقربين منهم كانوا على علم بذلك.
كما أن الكاتب الصحفي مصطفى أمين أثر في حياة شادية بشكل كبير في الجانب الثقافي وجعلها تحب القراءة أكثر.