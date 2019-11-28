"ترامب" يثير الجدل بصورة مركبة له

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دونالد ترامب

ملاكم

صورة مركبة

أثار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب،جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر صور مركبة لها على جسد الممثل الأمريكي، سلفستر ستالون، أثناء أدائه دور بطل الملاكمة، روكي بالبوا. 


ونشر دونالد ترامب الصورة على حسابه على "تويتر"، ما أثارت سخرية المتابعين الذين وجدوا أنه تصرف لا يليق برئيس دولة.

بينما اعتبر البعض الآخر في صورة "ترامب" رسالة منه تحاكي قصة بطل الفيلم في جزئه الأول، حيث يشير إلى خوف البطل من استبداله في مسابقة رياضية تنافسية.


واعتاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب،منذ توليه المنصب الرئاسي، إثارة الجدل من حين لآخر على مواقع التواصل الاجتماعي .



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