تفاصيل دقائق جلس فيها "مجدي يعقوب"بجوار السيسي

28 نوفمبر 2019 - 02:13 م

وجه الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، التحية إلى أهل أسوان، عقب تدشين تمثال له، وإطلاق اسمه على أحد ميادين المدينة.



وقال "يعقوب"، خلال تقرير خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، "أنا مغمور بالعطف المصري، والحب المصري الأصيل"، معربا عن تقديره لكل جهود محافظ أسوان وأهل المحافظة على ما يقومون به تجاهه.



وعن المشروعات التنموية التي شارك في افتتاحها منذ أيام وجلس بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب، أنها مشروعات عملاقة، وهامة جدا، معقبا: "أنا فخور أن أنا مصري وفخور بجلوسي بجانب الرئيس ".

