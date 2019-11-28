انتحار ملكة جمال حزنًا على حبيبها

أثار حادث انتحار ملكة جمال، حزنًا على خطيبها المتوفى، ضجة كبيرة في أستراليا مبررة الأمر بعد تحملها الحياة بدون خطيبها، الذي رحل في حادث سير مروع .

وقبل وفاتها، تركت أليس روبنسون، البالغة من العمر 26 عامًا رسالة إلى هاتف خطيبها الراحل، جيسون فرانسيس قبل إقدامها على الانتحار، قائلة له: "أحبك، أريد أن ألحق بك".

وقد توصلت المحكمة إلى هذه الرسالة بعد تحقيقها في حادثة الانتحار، حيث تم العثور على جثتها داخل سيارة في مدينة بيرث الأسترالية، في ديسمبر الماضي.