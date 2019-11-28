  • الخميس 28 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:41 م
بحث متقدم
وفاة الجاسوسة الروسية منقذة زعماء العالم الثلاثة

رحيل أشهر جاسوسة روسية "منقذة زعماء العالم الثلاثة"

مبروك عطية

عطية :"مقولة السحر مذكور في القرآن خاطئة"

طفلة "الوحمة الشيطانية"

كاهن يرفض تعميد طفلة بسبب "الوحمة الشيطانية"

ملكة جمال

انتحار ملكة جمال حزنًا على حبيبها

الملكة إليزابيث والأمير تشارلز

تقرير يكشف حقيقة تنازل ملكة بريطانيا عن العرش لنجلها

مجدي يعقوب

تفاصيل دقائق جلس فيها "مجدي يعقوب"بجوار السيسي

الطيار السعودي بعد الهبوط

بالصور.. هبوط اضطراري لطيار سعودي في ولاية أمريكية

ترامب

"ترامب" يثير الجدل بصورة مركبة له

واعظة بالأوقاف

حقك هجيلك وانتي حاطة رجل على رجل

قنص للمتظاهرين في الناصرية

فيديو صادم.. عمليات قنص واسعة للمتظاهرين في الناصرية

جدول امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثاني الثانوي

الحياة السياسية

وزير التعليم
وزير التعليم

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

10 قرارات من طارق شوقي تغير مجرى «التعليم»

#

"التعليم": تعلن موعد امتحانات الترم الأول

#

كريم عبد العزيز يوضح الفرق بين الجزأين بـ"الفيل الأزرق"

#

بالأسماء.. غرق 3 طلاب ببحر جمصة في ثاني أيام عيد الفطر

وزير التعليم

شاهد

الثاني

الثانوي

امتحانات الأول

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2020/2019.
وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي من 11 إلى 23 يناير 2020، في الفترة المسائية، ويتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العلمية (تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية والتربية الرياضية) حسب ظروف كل مديرية وفقًا لما جاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019.


كما تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي من 11 إلى 22 يناير 2020، في الفترة الصباحية،  ويتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العلمية (تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية والتربية الرياضية) حسب ظروف كل مديرية وفقًا لما جاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019.


تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» رأيت خطيبي بشعر أبيض.. تفسير رؤيا
» تفسير رؤيا الحذاء في المنام
» جدول امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثاني الثانوي
» وزير التموين يفتتح مجمعا استهلاكيًا بأسوان
» مواجهات دامية بالعراق بعد فرض حظر التجوال
» تعرف على عدد زيجات الفنانة شادية..مفاجأة عن الأخير
» نيلي كريم تصدم متابعيها بصور لها من داخل المستشفى
» تعرف على أهم وأبرز الأخبار.. في نشرة الظهيرة
» أسوان تبهر الجمهور الإيطالي في افتتاح الموسم الثقافي بروما
» بشأن السلع التموينية.."المصيلحي" يشدد على هذا الأمر
» ليلي علوي تثير الجدل بفستان قصير بمهرجان القاهرة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    04:57 م

  • فجر

    05:10

  • شروق

    06:38

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
أرشيفية
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك