النيابة تكشف عن الوريث الوحيد لنجل «أحمد زكي»

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هيثم أحمد زكي
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النيابة

أحمد زكي

هيثم احمد زكي

الوريث الوحيد

أعلنت نيابة الجيزة شمال الجيزة لشؤون الأسرة، عن الوريث الوحيد للفنان الراحل، هيثم احمد زكي، حيث قررت بأنه الأخ غير الشقيق للراحل، رامي عز الدين عبدالله بركات، وذلك حسبما أكدت مصادر قضائية.

وقدم رامي، الذي يقيم بصفة دائمة في لندن بصحبة والدة رجل الأعمال، طلب وراثة، في حين أصدرت النيابة أمر بانحصار الإرث الشرعي للمتوفي أحمد هيثم زكي، في شقيقه رامي عز الدين، والذي يستحق سدس التركة، فيما يأتي الباقي تعصيبًا.

جاء ذلك لعدم وجود وارث ولا مستحق، حسبما أكدت المصادر القضائية لـ"الوطن".


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