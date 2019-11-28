نجم الأهلي السابق يهاجم هداف أمم إفريقيا

28 نوفمبر 2019 - 04:59 م

قلل أحمد بلال، مهاجم الفريق الكروي السابق بالنادي الأهلي، من إنجاز مصطفى محمد مهاجم هداف المنتخب الأوليمبي في أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، مشيرًا إلى أنه لا يعد مهاجم مصر الحالي في الوقت الحالي.

وقال «بلال» في تصريحات صحفية عبر شاشة «إم بي سي مصر»، «لا أريد الضغط على مصطفى محمد بسبب صغر سنه».

ودلل مهاجم الأهلي السابق على صحة كلامه، بالمستوى المتواضع التي ظهر به اللاعب في مباراتي كوت ديفوار وإنبي، مؤكدًا أن مهاجم الزمالك مازال يبدأ أولى خطواته نحو كتابة اسمه في تاريخ أفضل المهاجمين في مصر.

وتابع، «بدايتي كانت مع الفرق الأكبر مع المنتخب الأول الأهلي وحصلت على لقب هداف للدوري وقتها كنت في نفس عمر مصطفى محمد الذي يلعب في الفئة العمرية الأقل».

وحول فرص مصطفى محمد من الانضمام للمنتخب الأول تحت قيادة حسام البدري، قال «بلال» أن اللاعب سينضم للفراعنة لأننا لا نمتلك مهاجم جيدين في الوقت الحالي.

واستطرد مهاجم الأهلي السابق، رمضان صبحي أفضل من مصطفى محمد في الوقت الحالي، على الرغم من تواجد الثنائي معًا في المنتخب الأوليمبي.

وكان مصطفى محمد توج هدافًا مع المنتخب الأوليمبي في أمم إفريقيا تحت 23 عامًا برصيد 4 أهداف، فيما حصل اللاعب رمضان صبحي على جائزة أفضل لاعب بالبطولة.