» النجم الساحلي يُقيد ثنائي جديد قبل مواجهة الأهلي

28 نوفمبر 2019 - 05:36 م

أنهى الجهاز الفني لفريق النجم الساحلي التونسي بقيادة الإسباني كارلوس جاريدو، اليوم الخميس، إجراءات قيد الثنائي وجدي كشريدة والليبي أنيس سلتو لاعب الفريق في القائمة الإفريقية.

وذكرت إذاعة «موزاييك»، «قرار قيد الثنائي كشريدة وسلتو في القائمة الإفريقية للفريق التونسي جاء يعد العودة إلى الإسباني جاريدو المدير الفني للفريق».

وأضافت الإذاعة التونسية، «أن المناقشات استمرت لفترة طويلة حول الأسامي التي تم الاستقرار عليها مؤخرًا بعد إصابة الحارس وليد كريدان بقطع على مستوى أربطة الركبة».

وحول المكان المتبقى للنادي الساحلي، اقترب سليمان كوليبالي من حجز المقعد الأخير بعد إنهاء أزمته مع الأهلي بشكل رسمي، حيث يتبقى موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

ويلتقي النجم الساحلي مع الأهلي الأهلي، في التاسعة مساء غدًا الجمعة، على الملعب الأولمبي برادس ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.