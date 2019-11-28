تفاصيل لقاء «السيسي» ببطريرك الإسكندرية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، بطريرك الإسكندرية ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر، البطريرك إبراهيم إسحاق سيدرك، والوفد المرافق له.

جاء ذلك بحضور القائم بأعمال سفارة، الفاتيكان بالقاهرة، حيث صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الرئيس شدد على حرص الدولة لرفع الوعي الثقافي والديني لدي المواطنين، تزامنًا مع التحديات التي تواجهها البلاد.

وأكد السيسي على أهمية القيادة الدينية في نبذ الأفكار المتطرفة لدي الشباب التي تعمل على هدم الدول، وكذلك التواصل والتنسيق بين المؤسسات الدينية في هذا الشأن.