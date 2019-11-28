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بحريني وفتاتين في وضع مخل داخل سيارته والأمن يضبطهم

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محمد فضل- متابعات

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الأمن

فتاة

وضع مخل

بحريني

ألقت قوات الأمن في دولة البحرين القبض على شاب بحريني وفتاتين أجنبيتين، بعد ظهورهم في أوضاع مخلة داخل سيارته.

وأصدرت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الخميس، بيانًا عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قالت إن الشاب البحريني يبلغ من العمر 28 عاما، وتورط في الواقعة باستخدام سيارته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وجاء في نص البيان:« تعقيبا على صور مخلة بالآداب العامة ، تم تداولها ببعض وسائل التواصل الاجتماعي ... "حماية الآداب العامة": القبض على فتاتين أجنبيتين ، ارتكبتا أفعالا مخلة بالآداب العامة ، وآخر بحريني "28 عاما" تورط في الواقعة باستخدام سيارته ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للبحريني والأجنبيتين وقد ارتكبوا أفعالا "مخلة بالآداب العامة"، وهو ما أحدث حالة غضب عارمة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بالقبض عليهم ومحاكمتهم.


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