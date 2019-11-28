» قرار جديد من المحكمة بشأن ابنة أحمد الفيشاوي

28 نوفمبر 2019 - 06:30 م

قررت محكمة أسرة الخليفة، اليوم، قبول التظلم المقدم من هند الحناوي، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، وقضت بإلغاء قرار منع ابنتهما "لينا" من السفر وترقب الوصول، والذي سبق صدوره لصالح "الفيشاوى".

وشمل الحكم في الدعوى رقم 1183 لسنة 2019، أسرة الخليفة، إلغاء أمر منع السفر، واعتباره كأن لم يكن، وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه.

واستمعت المحكمة فى جلسة ماضية، لمرافعة المحامى شعبان سعيد المحامى، دفاع "الحناوى"، والذي طلب إلغاء منع السفر.