البرلمان يوافق على قرار «السيسي»

28 نوفمبر 2019 - 06:50 م

وافق مجلس النواب على قرار الرئيس، عبد الفتاح السيسي، بالتجديد لمحافظ البنك المركزي، طارق عامر، بعد انتهاء مدة خدمته.

وجاءت الموافقة بعد تلاوة قرار الرئيس على الجلسة الطارئة للبرلمان، عملا بنص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأكد رئيس البرلمان، علي عبد العال، أن تعيين طارق عامر، محافظا للبنك المركزي، جاء لما يتمتع به من خبرة، قائلا: "سيرته الذاتية ليست خافية عليكم".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا بتعيين عامر محافظا للبنك المركزي، اعتبارا من 27 نوفمبر 2015، لمدة 4 سنوات خلفا للمحافظ السابق هشام رامز، قبل أن يتم التجديد له أمس الأربعاء.