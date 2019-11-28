» بالصور.. حبس المتحرش بابنة طارق العوضي

28 نوفمبر 2019 - 07:23 م

تعرضت ابنة المحامي المعروف طارق العوضي، إلى حادثة تحرش في الشارع من قبل شاب يقود دراجة نارية، أثناء عودتها من الجامعة بمنطقة حدائق القبة.

وبعد تحرير المحامي بلاغًا ضد المتحرش، تمكنت أجهزة الأمن من الوصول إليه بعد تتبع كاميرات المراقبة له في الشارع.

وبالعرض على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

فيما أمر قاضي المعارضات بمحكمة حدائق القبة، اليوم بتجديد حبس المتهم بالتحرش 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

وكان المحامي طارق العوضي حررًا محضرًا رقم 15351 لسنة 2019 يتهم فيه شخصًا مجهولًا يستقل موتوسيكل بدون لوحات، بالتحرش بابنته يوم الأحد الماضي، إبان عودتها من الجامعة.

وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية بتفريغ الكاميرات المحيطة بموقع الحادث، وتمكنت من تحديد المتهم وضبطه.

وأكد طارق العوضى المحامي أن ابنته الطالبة ببكالوريوس خدمة اجتماعية اتصلت به وأكدت أنها تعرضت للتحرش وكانت منهارة تماما خلال الاتصال مؤكدا أنه تحدث مع رئيس المباحث وعندما وصل كان هناك فريق بحث يتابع الموضوع بكل جدية.

كما نشر صور من تفريغ كاميرات المراقبة للمتهم، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وأضاف العوضي، خلال تصريحات تلفزيونية أن فريق البحث تتبع كاميرات المراقبة وسير المتهم وتتبع جميع الكاميرات.

وقال المحامي إنه تم القبض على المتهم فجر اليوم التالي ومواجهته وعمل التحريات اللازمة واعترف المتهم بالواقعة.

وتابع المحامي طارق العوضي: توجهنا لنيابة الحدائق التي أصبحت واعية بخطورة الجرائم الاجتماعية وتقوم بدورها في حماية المجتمع وتم التعامل بشكل إنساني مع ابنتي وتهدئتها مؤكدا أن النيابة احتجزت المتهم لعرض تفريغ كاميرات المراقبة للواقعة.

وأضاف العوضي "أنا في النهاية أتعامل مع الموضوع بشكل أبوي وليس قانونيا وواثق في الحصول على حق ابنتي".