  • الخميس 28 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:01 م
بحث متقدم
ترامب

شاهد.. ترامب في زيارة مفاجئة لأفغانستان

خلف الحبتور

رجل أعمال إماراتي شهير يدعو الخليج للتطبيع مع إسرائيل

هيثم أحمد زكي

«موت الفجأة» يخطف أرواح الفنانين.. والمشايخ: «انتبهوا»

ارشيفية

«جريمة المعادي».. السائل المنوي يكشف تورط حارس العقار

والد محمد صلاح

«محمد صلاح» يشتري ناديًا مصريًا

أمير قطر وملك السعودية

خلال زيارة سرية.. قطر تبلغ السعودية تخليها عن الإخوان؟

فلسطين

بيان مفاجئ من أسرة رافع العلم الفلسطيني بأمم إفريقيا

حريق قطار

بالصور.. حريق يلتهم عربة ركاب قطار بالكامل

اللاعبون بعد طردهم

شاهد.. لاعبو نادي الشمس يفترشون الشارع بعد طردهم

الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين

مفاجأة.. رئيس إسرائيل يلتقي أميرًا عربيًا

بمحطة كفر الزيات

بالصور.. حريق يلتهم عربة ركاب قطار بالكامل

قضايا وحوادث

حريق قطار
حريق قطار

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

بالصور.. تفاصيل حريق كنيسة مارجرجس في المنصورة

#

بالفيديو.. حريق ضخم في محطة قطار الحرمين بجدة

#

شاهد.. حريق هائل يلتهم محالا تجارية بالإسماعيلية

حريق

عربة ركاب

محطة كفر الزيات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية من السيطرة على حريق اندلع بعربة قطار داخل مخزن محطة كفر الزيات، وذلك بالخط 20 و 21.

ونتيجة لاشتعال النيران في العربة ، فإن النيران التهمتها بالكامل، لوجود مادة عازلة مطلية على العربة نتيجة التفاعل مع أشعة الشمس دون وقوع إصابات.

وتلقي مدير أمن الغربية اخطارًا من مركز كفر الزيات، يفيد بوقوع حريق في عربة قطار بمحطة كفر الزيات، وعلى الفور انتقلت سيارتا المطافي، إلى مكان الواقعة.

وقامت الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق، وتبين من حريات ومعاينة المباحث، أنه لا توجد شبهة جنائية في الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحريق.

شاهد الصور..





تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تونس.. أمين عام "النهضة" يعلن استقالته
» ترامب في زيارة مفاجئة للقوات الأمريكية بهذه الدولة
» عاهل الأردن: هذا الأمر الخطير زعزعة لاستقرار العالم
» شبورة ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الجمعة
» الدولار يستقر نسبيًا أمام الجنيه في ختام الأسبوع
» مفاجأة.. رئيس إسرائيل يلتقي أميرًا عربيًا
» أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددًا
» مات مديونًا ولم يستطع تسديد ما عليه..هل يدخل النار؟
» بالصور.. حبس المتحرش بابنة طارق العوضي
» 7 فوائد مذهلة للزنجبيل.. من مواجهة الالتهابات لمنع السرطان
» مقتل أربعة وإصابة العشرات في مظاهرات العراق

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:11 ص

  • فجر

    05:10

  • شروق

    06:38

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
أرشيفية
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك