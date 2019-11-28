سفير مصر في تونس: «مباراة النجم الساحلي محسومة للأهلي»

28 نوفمبر 2019 - 07:56 م

أكد نبيل الحبشي، السفير المصري في تونس، أن مباراة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أمام النجم الساحلي التونسي على ملعب رادس، محسومة للفريق الأحمر.

وقال «الحبشي» في تصريحات تلفزيونية: «المباراة محسومة للأهلي بسبب خوضه اللقاء على ملعب رادس، هذه ميزة في صالح الفارس الأحمر».

وأضاف: «تركيز لاعبي الأهلي في أعلى مستوياته، ومتفائل في ظل نتائجه الجيدة في الدوري بالإضافة إلى مواجهته السابقة أمام النجم الساحلي».

وتابع «الحبشي»: «اتفقنا مع حضور 500 مشجع للأهلي مع الاتحاد التونسي وذلك عن طريق إبراز جوازات السفر والمعاملة بالمثل في لقاء العودة».

وأتم سفير مصر في تونس: «واثق في لاعبي الأهلي على الفوز باللقاء بشرط التركيز خلال المباراة، وعهدنا بهم أنهم على قدر المسئولية دائمًا وهو ما ظهر جليًا في المباراة الأخيرة بالدوري».

ويواجه الفريق الكروي الأول بالنلادي الأهلي نظيره النجم الساحلي في التاسعة من مساء غد، الجمعة، على الملعب الأولمبي برادس، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا.