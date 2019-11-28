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لقاء حواري بين طلاب «قناة السويس» ومركز الأزهر للفتوى

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الفتوى

طلاب

جامعة قناة السويس

مركز الأزهر

عقد مركز الأزهر العالمي للفتوى? الإلكترونية، لقاءً حواريًا مع طلاب جامعة قناة السويس داخل الجامعة، وذلك في إطار خطة المركز لنشر الوعي، وتصحيح المفاهيم، ودعم ترابط الأسرة، ومكافحة الفساد الذي قد يترتب على? تفككها.

وتأتي هذه النَّدوَة في إطارِ تفعيلِ توصياتِ بَرنامج التوعية الأُسَرِيَّة؛ والتي أصدَرَها في ختامِ اللقاءِ الجماهيريِّ الأوَّل بالمحافظة في يوليو الماضي، والذي نظمه وأشرف عليه مركزُ الأزهر العالمي للفتوى? الإلكترونية، والتي كان من بينها استمرار هذه اللقاءات.

وقد أدار النّدوةَ وحاضر فيها عدد من أعضاء المركز، بالاشتراك مع بعض أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف، وكان في استقبال المحاضِرين الدكتورة ماجدة هجرس، والدكتور محمد غنيم نائبا رئيسِ الجامعة، ولفيفٌ من أعضاءِ هيئة التدريس بجامعة قناة السويس.


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