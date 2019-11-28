بيان مفاجئ من أسرة رافع العلم الفلسطيني بأمم إفريقيا

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القاهرة

المصريون

منتخب مصر

أصدر عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، بيانًا رسميًا حول أخر تطورات التحقيق مع الشاب عز الدين خضر منير الذي قبض عليه في ملعب القاهرة الدولي خلال مباراة جنوب إفريقيا التي جمعتهما يوم 19 نوفمبر الجاري في الدور قبل النهائي من بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

ونفى عمرو عبد السلام، وجود أي انتماء سياسي أو حزبي أو ديني بأي جماعة سواء داخل مصر أو خارجها، للشاب عز الدين، مضيفًا أن انتمائه الأوحد هو وأسرته لهذا الوطن الغالي الذي ضحى بدماء خيرة شبابه من أبناء القوات المسلحة والشرطة دفاعًا عن أرضنا الغالية.

وأوضح أن اهتمام الشاب الوحيد هو كرة القدم والذي يظهر بشكل واضح عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مشيرًا إلى أن حمله لعلم فلسطين كان بصورة عفوائية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني ومع المصور الذي فقد إحدى عينيه برصاص قوات الإحتلال.

وتابع، مصر حكومة وشعبًا على مدار التاريخ هي حائط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية وهو ما ظهر بشكل لا يدع مجالًا للشك من غالبية الجماهير التي ساندت منتخبهم في هذا اللقاء بالإضافة إلى بعض أبطال الفراعنة تحت 23 عامًا والذي هتفوا جميعًا للشعب الفلسطيني.

وشدد المحامي أن ما قام به الشاب عز الدين لا يشكل أي جريمة يعاقب عليها أو تؤدي إلى تصنيفه سياسيًا بانضمامه إلى أي جماعات محظورة.

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