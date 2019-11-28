«محمد صلاح» يشتري ناديًا مصريًا

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عثماثون

أسس والد النجم محمد صلاح، جناح ليفربول والمنتخب الوطني، شركة استثمار برفقة رجلي أعمال من أبناء طنطا لرعاية نادي عثماثون لمدة 7 سنوات قادمة.

ومن المقرر أن تتولى الشركة الإنفاق على نادي عثماثون بشكل كامل بعد فصل النادي عن شقيقة الأكبر المقاولون العرب بشكل نهائي.

ويقضى الاتفاق الذي تم مؤخرًا بحصول الشركة على نسبة 60% من بيع اللاعبين مقابل 40% للنادي، إذا كان اللاعب من أبناء النادي، وإذا تم التعاقد معه من الخارج يكون نسبة الشركة 70% ونسبة النادي 30%.

وقال علاء عكاشة، المدير التنفيذي لنادي عثماثون إلى أن الهدف الرئيسي من وراء تأسيس الشركة هو الاستثمار الرياضي برأس مال كبير وهو ما رحب به مجلس الإدارة.

وكان النجم محمد صلاح، بدأ ممارسته لكرة القدم في نادي عثماثون قبل أن ينتقل إلى المقاولون العرب ويبدأ منه رحلته نحو العالمية بداية من بازل السويسري وتشيلسي الانجليزي وفيورنتينا ثم روما الإيطاليين وأخيرًا ليفربول الانجليزي.

ويلعب نادي عثماثون في دوري الدرجة الثانية والذي يتبع إداريًا نادي المقاولون العرب، حيث يعتبر فرع ذئاب الجبل في وسط الدلتا.

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