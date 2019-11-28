الدوري الأوروبي.. مانشستر يونايتد يسقط أمام أستانا

28 نوفمبر 2019 - 09:30 م

فاز فريق إف سي أستانا بطل كازاخستان فوزا غاليًا على مانشستر يونايتد، بهدفين مقابل هدف، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

ورغم الخسارة ضمن مانشستر يونايتد تأهله إلى دور الـ32 للبطولة منذ الجولة الماضية برصيد 10 نقاط، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه ألكمار الهولندي، الذي يحل ضيفا على بارتيزان بلجراد الصربي، صاحب المركز الثالث بأربع نقاط.

تقدم جيسي لينجارد لمانشستر يونايتد في الدقيقة العاشرة، وأدرك ديميتري شومكو أدرك التعادل لأستانا في الدقيقة 55، فيما جاء هدف الفوز لبطل كازاخستان عن طريق هدف ذاتي للمدافع ديشون بيرنارد، لاعب اليونايتد هدفا بالخطأ في مرمى فريقه.