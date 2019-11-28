«فايلر» يتحدث عن مواجهة النجم الساحلي

28 نوفمبر 2019 - 09:37 م

أبدى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، جاهزية لاعبيه لمواجهة النجم الساحلي التونسي غدًا الجمعة في إطار منافسات الجولة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال «فايلر» خلال المؤتمر الصحفي لمباراة بطل تونس، «نسعى لتحقيق الفوز على النجم الساحلي في ملعبه ووسط جماهيره من أجل الحصول على أول 3 نقاط».

وتابع، «التركيز على مباراة النجم الساحلي والفوز بها هو ما يشغل تفكير اللاعبين ولا ونتعامل مع كل مباراة على حدة وطوينا صفحة مباراة الجونة بالدوري»

يكر أن الأهلي سيواجه النجم الساحلي، غدًا الجمعة في التاسعة مساء على الملعب الأولمبي في رادس، في المباراة الافتتاحية لدور المجموعات بالبطولة الإفريقية.