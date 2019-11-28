شاهد.. ترامب في زيارة مفاجئة لأفغانستان

28 نوفمبر 2019 - 09:42 م

نشرت وسائل إعلام فيديو من زيارة مفاجئة قام بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إلى أفغانستان، حيث أجرى لقاء مع رئيسها، أشرف غني، وأكد أن الولايات المتحدة تخفض تدريجيا عدد قواتها في البلاد.

وهبطت طائرة الرئيس الأمريكي، مساء الخميس، في قاعدة باغرام العسكرية الجوية، وكان على متنها مستشار الأمن القومي لبلاده، روبيرت أو براين، ومجموعة صغيرة من مساعدي سيد البيت الأبيض وعناصر جهاز الخدمة السرية والصحفيين، وذلك في أول زيارة له إلى أفغانستان منذ توليه الرئاسة عام 2017، حسب روسيا اليوم.

وأجرى ترامب في باغرام محادثات مع الرئيس الأفغاني، بحثا خلالها مسألة التوصل إلى اتفاق مع حركة "طالبان" بشأن إعلان وقف إطلاق النار في البلاد.

كما التقى ترامب العسكريين الأمريكيين الذين يخدمون في قاعدة باغرام، حيث قام بتوزيع أطعمة عيد الشكر عليهم.

