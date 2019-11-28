» ترامب في زيارة مفاجئة للقوات الأمريكية بهذه الدولة

28 نوفمبر 2019 - 10:30 م

زار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أفغانستان، للمرة الأولى، الخميس، حيث قدم تحيات عيد الشكر للقوات الأمريكية المنتشرة هناك.

وحسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، هبطت طائرة ترامب في قاعدة باغرام الجوية -المركز الرئيسي للعمليات الجوية الأمريكية خارج العاصمة كابل- بعد مغادرته فلوريدا سرًا في ظلام الليل، في رحلة غير معلنة.



وأشارت الصحيفة إلى أن هذه هي الزيارة الثانية للرئيس إلى منطقة قتال، حيث زار القوات الأمريكية في العراق غداة عيد الميلاد عام 2018.

والأسبوع الماضي، قام نائب الرئيس مايك بنس برحلة مفاجئة إلى قاعدة "الأسد" الجوية في العراق.

ووفقًا للصحيفة، تأتي زيارة ترامب في الوقت الذي تخوض قوات الحكومة الأفغانية مع قوة أجنبية قوامها نحو 15 ألف جندي أمريكي وجنود من حلف شمال الأطلسي (ناتو)، صراعًا منذ 18 عامًا ضد حركة "طالبان"، ما يجعلها أطول الحروب في تاريخ الولايات المتحدة.

ومؤخرًا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق مباحثات السلام بين بلاده وحركة طالبان الأفغانية، إثر تبني الأخيرة هجومًا استهدف جنودًا أمريكيين في أفغانستان.

وتشهد أفغانستان، منذ الغزو الأمريكي عام 2001، صراعًا بين حركة طالبان من جهة، والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى، ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا المدنيين.