"عكاشة": الإعلام المصري والعربي يمر بواحدة من أكبر أزماته

28 نوفمبر 2019 - 11:30 م

كشف الإعلامي توفيق عكاشة، عن حالة الإعلام المصري والعربي في الوقت الراهن، مشيرا إلى أنه يعاني أسوة فترة في التاريخ.

وقال "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إن الإعلام المصري والعربي يمر بواحدة من أكبر أزماته منذ أن عرف العرب الإعلام.

على جانب آخر، وصف "عكاشة" وزير الخارجية الأمريكي السابق هنري كسينجر بأنه كاهن الكهنوت الأعظم لسياسات العائلات اليهودية الأربعة، منوهًا بأن كسينجر حذر من حرب عالمية ثالثة في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن "هنري" كرر نفس كلامه، معقبا: "كسينجر قال نفس كلامي.. وإحنا في سبات عميق، ولسه بنسأل ندخل الحمام برجلينا اليمين ولا الشمال، نلبس الحجاب ولا لا".

