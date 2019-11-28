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صحيفة:

مباحثات أولية لترتيب زيارة لرئيس إسرائيل إلى الأردن

عرب وعالم

الرئيس الإسرائيلى رؤوفين ريفلين
الرئيس الإسرائيلى رؤوفين ريفلين

المصريون ووكالات

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ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء الخميس، أن اتصالات أولية تجري بين تل أبيب وعمّان، لترتيب زيارة رسمية للرئيس رؤوفين ريفلين، إلى الأردن.
وأشارت الصحيفة أن الزيارة المزعومة ستكون الرسمية الأولى لريفلين إلى عمان بصفته رئيسا لإسرائيل، بعد زيارته لها سابقا بصفته عضو ورئيسًا للكنيست (البرلمان).
وقالت "معاريف" إن مكتب ريفلين يولي لهذه الزيارة أهمية كبيرة، خاصة بعد تصريحات للملك عبد الله الثاني، مؤخرا في نيويورك، قال فيها "إن علاقات بلاده مع إسرائيل في أسوأ حالاتها حاليا".
وجاءت تصريحات العاهل الأردني خلال جلسة حوارية عقب تسلمه جائزة "رجل الدولة – الباحث" لعام 2019، نظمها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، مساء الخميس الماضي.
وقال الملك خلالها: "بالنسبة للعلاقات الأردنية الإسرائيلية فهي في أسوأ حالاتها الآن، ويرجع جزء من الأسباب إلى قضايا داخلية في إسرائيل".
ووفق الصحيفة، فإن المقترحات التي تصدر عن مسؤولين إسرائيليين بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حول ضم منطقة غور الأردن، هي في نظر العاهل الأردني "عقبة" أمام تحسين العلاقات بين المملكة وإسرائيل.
وفي وقت سابق الخميس، قالت الصحيفة نفسها إن لقاء جمع بين ريفلين والأمير غازي بن محمد، مستشار الملك عبد الله، في لندن، خلال الأسبوع الجاري، بمشاركة مسؤولين أردنيين وإسرائيليين.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الأردن حول ما أوردته الصحيفة العبرية.
ووقع الملك الأردني الراحل الحسين بن طلال (توفي عام 1999) ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق اسحاق رابين (اغتيل عام 1995) اتفاقية سلام بين الأردن وإسرائيل على الحدود الفاصلة بين الدولتين في منطقة وادي عربة، في 26 أكتوبر 1994، وسميت الاتفاقية باسم معاهدة وادي عربة. -

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