«ذئاب الجبل» يستدرج الجونة بالجبل الأخضر

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المقاولون العرب

بطولة

عماد النحاس

يدخل فريق المقاولون العرب اختبار صعب حينما يواجه نظيره الجونة، فى الخامسة عصر اليوم على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى إطار مباريات الدورى الممتاز.

المقاولون يسعى للحفاظ على مركزه المتقدم بجدول الترتيب، حيث يحتل المركز الثالث، لذا فيسعى عماد النحاس المدير الفنى للحصول على نقاط المباراة كلمة لمواصلة سلسة الانتصارات التى حققها الفريق مؤخرًا بعدما تغلب على أسوان "تماسيح النيل" بهدفين مقابل هدف الجولة الماضية.  

على الجانب الآخر يسعى الصربى نيبوشا المدير الفنى للجونة، لتحقيق نتيجة إيجابي فى ظل اكتمال صفوف فريقه وعودة ثلاثي المنتخب الأوليمبي محمود الجزار وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان، بعد غيابهم عن مباراة الأهلى طبقاً لاتفاق الناديين بعدم إشراك اللاعبين المعارين.


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