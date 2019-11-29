"همحيلك رجولتك"..كلمة السر في تعذيب طالب على يد مدرس

29 نوفمبر 2019 - 09:55 ص



روي مطاوع حسن، والد الطفل الذي تعرض للتعذيب على يد مدرسه ،قائلا :" إن نجله قام بـ"فرقعة" بالون احتفالا بعيد ميلاد إحدى الطالبات، فقامت الطالبة بالشكوى للمدرس.



وأضاف والد الطفل، :" أن المدرس تحدث للطلاب، قائلا لهم : "الراجل يقول أنا اللي فرقعت البالون، فقام نجله بالوقوف"، فقال الدرس: "أنا همحي ليك رجولتك من وش الدنيا، وكلمة ذكر دي همسحها ليك من شهادة الميلاد".



وتابع والد الطفل، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم" : إن المدرس قام بضرب نجله بالعصا على ظهر ورجله، وعندما دخلت العصا في عينه أثناء ضربه، قال: "عينك اتصفت ولا لسه".



وأشار إلى أن التقرير الطبي أكد أن الطفل يعاني من تحرك في مقلة العين داخليًا، ومشكلة في الشبكة".



ولفت إلى أن المدرسة تحاول التواصل معه، وقدمت اعتذارها، مؤكدا أنها قامت بفصل المدرس، وسيتم الاعتذار له أمام الطابور ردًا لاعتباره.

