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ترامب يصل سرا إلى أفغانستان.. ويعلن هذا الأمر

الحياة السياسية

ترامب يصل سرا إلى أفغانستان
ترامب يصل سرا إلى أفغانستان

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ترامب

المفاوضات

طالبان

قاعدة باغرام

عيد الشكر

في زيارة مفاجئة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأفغانستان، أمس الخميس التقى فيها نظيره الأفغاني أشرف غني، نظيره الأفغاني أشرف غني، أكد ترامب أن الولايات المتحدة تخفض تدريجيا قواتها في البلاد.

وكان ترامب قد وصل إلى أفغانستان ليحيي " عيد الشكر"، مع الجنود الأمريكيين.

وأعلن ترامب بشكل مفاجيء من داخل أفغانستان المفاوضات مع " حركة طالبان"، بالرغم من أنه كان قد أوقفها في وقت سابق، بشكل مفاجيء.

وكان ترامب قد غادر سرا الولايات المتحدة من فلوريدا إلى قاعدة باغرام في أفغانستان.


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