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في اليابان..

وفاة رئيس الوزراء الأسبق عن عمر 101 عاما

عرب وعالم

رئيس الوزراء الياباني الأسبق وزعيم الحزب الديمقراطي"ياسوهيرو ناكاسوني
رئيس الوزراء الياباني الأسبق وزعيم الحزب الديمقراطي"ياسوهيرو ناكاسوني

متابعات - أمينة عبد العال

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رونالد ريجان

توفي رئيس الوزراء الياباني الأسبق وزعيم الحزب الديمقراطي"ياسوهيرو ناكاسوني" صباح اليوم عن عمر يناهز 101 عاما، حسبما أعلنت وكالة الأنباء اليابانية، دون ذكر أسباب الوفاة .

وكان ناكاسوني قد تولي رئاسة الوزراء بين عامي 1982 و 1987 ، وكان يعرف عنه أنه يحارب البيروقراطيين من أجل إجراء إصلاحات شاملة مثل خصخصة السكك الحديدية والاتصالات وصناعة التبغ، كما أنه كان مشهورا بالخارج بسبب صداقته للرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريجان، حسبما ذكرت رويترز.

جدير بالذكر أن ياسوهيرو ناكاسوني ولد في منطقة تاكاساكي الجبلية شمال غرب طوكيو في 27 مايو 1918، وكان والده ثري يعمل في تجارة الأخشاب وتخرج من جامعة طوكيو قبل أن يعمل في وزارة الداخلية 1941، بعد استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية 1945.


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