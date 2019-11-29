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العثور على جثة سيدة مذبوحة في الأسمرات

قضايا وحوادث

جثة
جثة

متابعات- الدويني فولي

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الاسمرات

تكثف الأجهزة الأمنية، جهودها لكشف لغز العثور على جثة سيدة مذبوحة داخل شقتها بحي الأسمرات التابع لقسم شرطة المقطم.
وكان المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث المقطم، تلقى بلاغًا بالعثور على جثة لسيدة داخل شقتها، وبها ذبح قطعي في الرقبة.
وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم لمعاينة الجثة وإجراء التحريات حول الواقعة وسماع أقوال الشهود، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.
ووجهة نيابة المقطم، برفع البصمات واستلام تقرير الطب الشرعي حول ذبح السيد، وطالبت بسرعة إنجاز تحريات المباحث حول الواقعة، لكشف كافة ملابساتها.


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