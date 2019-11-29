توقيع "بن سلمان" في سجل قصر الوطن يشعل مواقع التوصل

29 نوفمبر 2019 - 10:39 ص

حظي توقيع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في سجل كبار الزوار بقصر الوطن في أبو ظبي، باهتمام كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر كثيرون عن إعجابهم بخط ولي العهد السعودي في الكلمة التي تركها في سجل الزيارات في أبوظبي؛ حيث تمنى أحدهم أن يتمكن من تقليد توقيع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

فيما وصف آخر انطباعاته عن توقيع محمد بن سلمان وكلمته في السجل بالقول: "خط جميل .. توقيع أجمل .. ثقة تامة.. شخصية متميزة.. منظمة.. طموح.. همة عالية".