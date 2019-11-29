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"خطه جميل"..

توقيع "بن سلمان" في سجل قصر الوطن يشعل مواقع التوصل

عرب وعالم

بن سلمان يوقع في سجل كبار الزوار
بن سلمان يوقع في سجل كبار الزوار

علي محمود

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أبو ظبي

أخبار السعودية

مواقع التواصل

محمد بن سلمان

سجل قصر الوطن

حظي توقيع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في سجل كبار الزوار بقصر الوطن في أبو ظبي، باهتمام كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر كثيرون عن إعجابهم بخط ولي العهد السعودي في الكلمة التي تركها في سجل الزيارات في أبوظبي؛ حيث تمنى أحدهم أن يتمكن من تقليد توقيع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

فيما وصف آخر انطباعاته عن توقيع محمد بن سلمان وكلمته في السجل بالقول: "خط جميل .. توقيع أجمل .. ثقة تامة.. شخصية متميزة.. منظمة.. طموح.. همة عالية".


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