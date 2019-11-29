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وكيل النواب:

23 شابا كنواب للمحافظين تمكين حقيقي للشباب بدون أي شعارات

الحياة السياسية

سليمان وهدان وكيل مجلس النواب
سليمان وهدان وكيل مجلس النواب

متابعات - سارة أشرف

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مجلس النواب

الأحزاب

المحافظين

نواب المحافظين

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن الاعتماد على شباب البرنامج الرئاسي وشباب تنسيقية الأحزاب في المناصب الإدارية للدولة من خلال تعيين 23شاب كنواب للمحافظين هو تمكين حقيقي للشباب بدون اي شعارات ويأتي في إطار ثقة الرئيس بأن الشباب هم بناء المستقبل.

وأوضح وهدان في بيان له، أن خطوة تمكين الشباب لم تأتي من اليوم ولكن بدأت منذ بداية حكم الرئيس السيسي وعمل مؤتمرات الشباب، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب والذي يفرز الآن قيادات شبابيه قادرة على اعتلاء المناصب الإدارية في الدولة.

وأضاف "وكيل النواب" أن اختيار عدد من شباب تنسقية الأحزاب في حركة المحافظين يفتح الباب أمام كافة الشباب المصري بالمشاركة بقوة وفاعلية في الأحزاب، ويدعم دور الأحزاب على الأرض، ويمنح الأمل والطموح أمام كل شاب يرى في نفسه الأهلية للمشاركة في مناصب إدارية في الدولة، مشيرا إلى أن هذا الاختيار يحقق التمكين السياسي والاقتصادي للشباب، ويعمل على مشاركتهم في خطط الدولة المستقبلية، ويفعل المادة الخامسة من الدستور الخاصة بالتعددية الحزبية والمشاركة السياسية.

وأشار إلى أن الرئيس كان لديه حرص كبير على عمل حوار بناء مع الشباب وسماع مشاكلهم وتأهيلهم من خلال البرنامج الرئاسي ، وكذلك اطلاعهم على أبرز التحديات التي تواجه الدولة المصرية، خاصة أن مصر دولة شابة ويمثل الشباب فيها نسبة كبيرة من المجتمع تمثل أكثر من 65?.

وتابع "وهدان" أن الشباب هم بناة المستقبل وعماد الوطن، وهم أساس الحداثة والتطوير، ولابد من تلبية احتياجاتهم وآمالهم لتحقيق طموحاتهم نحو العالمية والإبداع والانفتاح على العالم، مؤكدًا أن الشباب هم سلاح الرئيس في بناء الدولة الحديثة وهو دائم الرهان عليه.


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