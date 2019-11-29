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"اثبت رجولتك تلاقيها قلبت قطة" تصريحات جريئة لـ"الشربيني"

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رضوي الشربيني
رضوي الشربيني

إيمان هاني

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الشباب

رضوي الشربيني

سي بي سي سفرة

أكدت الإعلامية رضوى الشربيني، وجود شكوى من الرجال بأن البنات نقصت بهم الأنوثة، قائلة : "الرجالة بيقولوا أن البنات دلوقتي بقوا ارجل منهم وبيهربوا من البنات عشان كده".

وأضافت "الشربيني"، خلال تقديم برنامج "هي وبس"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي سفرة"، أنا مش بدافع  عن البنات أوالسيدات، مشيرة إلى أن لا يوجد بنت تاخذ خصال الرجولة الإ في عدم إظهار الرجل لرجولته.

 وتابعت: "أنتوا عليكم إثبات الرجولة، عليك الغيرة، تحمل المسئولية، عليك الحب والاحترام، هتلقيها قلبت قطة".

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